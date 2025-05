Visa anuncia estratégias para o comércio com IA e uso de stablecoins em cartões

A Visa, que já emitiu 4,7 bilhões de cartões no mundo, anunciou nesta quarta-feira, 30, tecnologias para permitir o comércio com inteligência artificial (IA), com consumidores fazendo buscas e compras com essas ferramentas, usando por exemplo, comandos de voz, além de parcerias para trazer as stablecoins, as criptomoedas baseadas em divisas fortes, como o dólar, antes restritas ao universo dos criptoativos, para o mundo dos cartões.

Em evento em São Francisco, onde fica a sede da bandeira, que registrou 310,4 bilhões de transações em seus cartões em 2024, o CEO mundial da Visa, Ryan McInerney, disse em uma apresentação que, em um mundo cada vez mais digital, novas formas de pagar compras e serviços estão surgindo. E as mudanças com IA serão radicais, afetando a forma como o comércio funciona, disse ele. "Vemos potencial imenso para uso de agentes de IA no comércio."

No caso da IA, a combinação dessa tecnologia com o comércio digital "mudará radicalmente", disse McInerney, a maneira como os consumidores descobrem e compram produtos e serviços.