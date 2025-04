Volkswagen lucra menos que o esperado e alerta que tarifas podem pesar no guidance

A Volkswagen teve lucro após impostos de 2,19 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2025, 41% menor do que o ganho apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 30. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela Visible Alpha, que previam lucro de 2,24 bilhões de euros entre janeiro e março.

A receita da montadora alemã cresceu 2,8% na mesma comparação, a 77,56 bilhões de euros, enquanto a margem operacional geral recuou para 3,7%, ante 6% um ano antes, confirmando dados preliminares.

A Volkswagen confirmou seu guidance para o ano, mas afirmou que uma série de desafios - como a aplicação de tarifas, a crescente concorrência e exigências mais rigorosas relacionadas a emissões - podem levar algumas métricas para o limite inferior de suas previsões. Fonte: Dow Jones Newswires.