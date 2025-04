Weg reporta lucro líquido de R$ 1,55 bilhão no 1º trimestre, alta de 16,4% ante um ano

Segundo a administração da companhia, o crescimento de receita foi justificado pela "dinâmica positiva dos negócios de ciclo longo, além da contribuição das últimas aquisições realizadas recentemente".

No primeiro trimestre do ano, a ROL teve alta anual de 14% no mercado interno e de 36% no externo. No primeiro, a empresa afirmou que a alta foi suportada pela área de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia (GTD), "com destaque para a concentração de negócios de geração solar neste trimestre e a continuidade de entrega dos projetos de transmissão & distribuição (T&D)". No exterior, houve bom desempenho na mesma área, com os negócios de T&D na América do Norte tendo "evolução importante".