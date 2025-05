Ativos ganham força com leitura "melhor do que o esperado" de dado industrial dos EUA

Trump afirmou que o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, está realizando negociações comerciais com cerca de 200 países, em discurso preparado para o evento do Dia Nacional da Oração, na Casa Branca. Segundo ele, o Secretário de Estado americano, Marco Rubio, atuará como Conselheiro de Segurança Nacional interino após a saída de Mike Waltz. Em março, Waltz passou a ser investigado pela criação de um grupo de mensagens no software Signal e incluir, por engano, o jornalista Jeffrey Goldberg.

O republicano reiterou que todas as compras de petróleo ou produtos petroquímicos do Irã devem "cessar imediatamente" e que os compradores da commodity iraniana estarão sujeitos a sanções secundárias, em publicação na Truth Social. A declaração acelerou a alta no petróleo ao fim do pregão, com o WTI para junho subindo 1,77%, a US$ 59,24 o barril, e o Brent para julho avançando 1,75%, a US$ 62,13 o barril. No radar, o Parlamento da Ucrânia deve ratificar em uma semana o acordo sobre exploração de minérios assinado na quarta-feira entre os EUA e o país europeu, segundo funcionários do Trump.

O ouro, por outro lado, estendeu perdas e fechou em queda pela terceira sessão consecutiva, em meio a melhora no sentimento de risco. As ações americanas já recuperaram quase 90% das perdas sofridas após o "Dia da Libertação" e o clima no mercado financeiro melhorou ligeiramente, diz o ING.

A Nvidia (+2,47%) foi destaque positivo em Nova York entre ações de tecnologia nesta tarde, após as grandes clientes como Microsoft (+7,63%) e Meta (+4,23%) sinalizarem que continuarão investindo de forma agressiva em infraestrutura de inteligência artificial. Ao fim do expediente, Apple (+0,39%) e Amazon (+2,93%) divulgam seus resultados trimestrais.

O Dow Jones teve alta de 0,21%, a 40.752,96 pontos; O S&P 500 avançou 0,63%, a 5.604,14 pontos; e o Nasdaq subiu 1,52%, a 17.710,74 pontos. Por volta das 17h (de Brasília), o juro da T-note de 2 anos subia a 3,698%;, o da T-note de 10 anos avançava a 4,216% e o do T-bond de 30 anos tinha alta a 4,724%.

No câmbio, o índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de pares fortes, subiu 0,78%, voltando a fechar acima dos 100 mil pontos pela primeira vez desde 11 de abril. A moeda americana subia a 145,63 ienes no mesmo horário acima, em repercussão da decisão do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) de deixar sua principal taxa de juros inalterada pela segunda vez consecutiva, a 0,05% ao ano.