Bitcoin avança e volta a mirar marca de US$ 100 mil, de olho em techs e Trump

O bitcoin avança quase 3% nesta quinta-feira e volta a buscar a marca de US$ 100 mil, impulsionado pela divulgação de balanços positivos de gigantes da tecnologia e por expectativas de acordos comerciais pela administração do presidente americano, Donald Trump.

Por volta das 16h20 (horário de Brasília), o bitcoin tinha alta de 2,88%, cotado a US$ 96.817,81 nas últimas 24 horas, enquanto o Ethereum avançava 4,49%, negociado a US$ 1.856,37, de acordo com dados da Binance.

Após o fim do pregão de ontem, a Microsoft e a Meta, duas das "Sete Magníficas", divulgaram lucro e receita acima do esperado em balanços. Em análise, Tickmill Group menciona que os resultados sugerem uma demanda robusta do consumidor, apesar das preocupações com tarifas, o que coopera para a alta de criptomoedas. No fim da tarde de hoje, Apple e Amazon, divulgarão resultados trimestrais.