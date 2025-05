Bolsa de Londres fecha praticamente estável em meio a feriado em outras partes da Europa

O Lloyds, maior banco de varejo britânico, divulgou lucro menor primeiro trimestre e sua ação terminou o dia em baixa de 2,65%.

Por outro lado, a Rolls-Royce subiu 1,70%, após a fabricante de motores para aviões reafirmar suas projeções para 2025 e dizer que espera ser capaz de compensar os efeitos da política tarifária do governo Trump por meio de iniciativas estratégicas.

No noticiário macroeconômico, o PMI industrial do Reino Unido surpreendeu ao avançar para 45,4 em abril, contrariando a estimativa inicial de queda. O resultado abaixo de 50, no entanto, indica que a manufatura britânica segue em contração.

As bolsas da Alemanha, França, Itália, Espanha e Portugal permaneceram fechadas hoje devido ao feriado do Dia do Trabalho.

