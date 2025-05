Dólar avança com PMI industrial dos EUA e BoJ; DXY volta aos 100 mil pontos

O dólar avançava frente às principais moedas globais nesta quinta-feira, impulsionado pelos dados de manufatura nos EUA, que tiveram contração mais suave do que o esperado, e pela fraqueza do iene após o Banco do Japão (BoJ) cortar projeções de crescimento para a economia japonesa em meio às incertezas da política tarifária dos EUA.

O índice DXY, que mede o desempenho da divisa americana ante uma cesta de moedas fortes, avançou 0,78%, voltando a ficar acima dos 100 mil pontos pela primeira vez desde 11 de abril. Por volta das 17h (horário de Brasília), o dólar subia a 145,63 ienes, enquanto o euro recuava para US$ 1,1289 e a libra esterlina se desvalorizava a US$ 1,3283.

A decisão do BoJ de manter as taxas de juros inalteradas em 0,5% não surpreendeu ninguém, porém, o tom da declaração foi notavelmente mais moderado do que em janeiro, com o BC observando que era "extremamente incerto" como o comércio e outras políticas evoluiriam e argumentando que a economia se moderaria, diz a Capital Economics.