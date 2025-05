Gol anuncia acordo com grupo de credores para sair da recuperação judicial nos EUA

Para viabilizar a implementação do acordo, a Castlelake e a Elliott Investment Management consentiram em alterar os termos do compromisso de subscrição já existente, no valor de US$ 1,25 bilhão, relacionado ao financiamento de saída da companhia. Com a adesão do Grupo Ad Hoc, a Gol já assegurou compromissos de financiamento de saída em montante não inferior a US$ 1,375 bilhão.

A companhia aérea diz que, nas próximas semanas, pretende apresentar uma versão atualizada do plano ao Tribunal de Falências dos Estados Unidos (U.S. Bankruptcy Court), refletindo as alterações resultantes do acordo celebrado com o Grupo Ad Hoc. A companhia espera concluir seu processo de recuperação judicial em junho deste ano.

No termos do plano, a Gol afirma que haverá uma redução significativa de seu endividamento, mediante a conversão em capital ou extinção de até aproximadamente US$ 1,7 bilhão em dívidas financeiras pré-Chapter 11 e até aproximadamente US$ 850 milhões em outras obrigações.

Nesse contexto, "espera-se diluição substancial da base acionária atual da companhia (ressalvado o direito de preferência dos acionistas, conforme previsto na legislação brasileira)."