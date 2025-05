Metais: cobre fecha em alta modesta, em recuperação parcial após acordo entre Ucrânia e EUA

Em entrevista à Fox Business, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que as negociações com a China dependem da diminuição de tensões. O conselheiro econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, expressou confiança sobre alcançar acordo com a potência asiática em breve e prometeu notícias sobre as tarifas até o fim do dia, sem revelar qual seria a natureza das novidades.

A Britannia Global Markets prevê que o cobre continuará oscilando entre mercados físicos apertados - particularmente na China - e ventos contrários macroeconômicos, com as preocupações de oferta dando algum alívio no curto prazo. "Mas a direção dos metais dependerá do desempenho da demanda nos EUA", disse. Leituras de PMIs industriais americanos da S&P Global e do ISM mostraram sinais divergentes nesta quinta, enquanto os investimentos em construção tiveram queda inesperada.

Entre outros metais negociados na LME, no horário citado, o alumínio recuava 0,39%, cotado a US$ 2.409,00 por tonelada, enquanto o chumbo subia 0,41%, a US$ 1.952,50. O níquel operava em baixa de 0,46%, a US$ 15.260,00; o estanho caía 4,45%, a US$ 29.950,00; e o zinco cedia 0,04%, a US$ 2.579,50.

*Com informações da Dow Jones Newswires