Petróleo fecha em alta de quase 2%, após Trump ampliar pressão sobre Irã e produção da Opep

O petróleo fechou em alta de aproximadamente 2%, impulsionado nos últimos minutos da sessão por comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, que ampliou pressão para que outros países interrompam compra da commodity produzida pelo Irã. Sinais de redução da oferta da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e de demanda da China também estiveram no radar.

O petróleo WTI para junho fecha em alta de 1,77% (US$ 1,03), a US$ 59,24 o barril, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex). O petróleo Brent para julho avançou 1,75% (US$ 1,07), A US$ 62,13 o barril, negociado na Intercontinental Exchange (ICE). Ambos os contratos se recuperam depois de três sessões consecutivas de queda. Apesar da alta, este foi o menor nível de fechamento do Brent desde março de 2021, conforme a Dow Jones Newswires.

Em publicação na Truth Social, Trump afirmou que todas as compras de petróleo iraniano ou petroquímicos produzidos pelo país devem "parar agora" e que qualquer país ou pessoa que violar este aviso estará sujeita à sanções secundárias imediatas. "Eles não poderão fazer negócios com os EUA de forma nenhuma", escreveu o republicano. Em publicação separada, Trump também retirou Mike Waltz do cargo de Conselheiro de Segurança Nacional, substituindo-o pelo secretário de Estado, Marcos Rubio.