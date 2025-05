Vale terá novo vice-presidente Jurídico a partir de junho; D'Ambrosio sai em junho

A Vale terá um novo vice-presidente Jurídico a partir de junho. Sami Arap assumirá o cargo em mais uma mudança na cúpula da mineradora realizada pelo novo presidente, Gustavo Pimenta. A nomeação foi aprovada pelo Conselho de Administração em reunião extraordinária e consta do comunicado ao mercado publicado hoje no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Pimenta assumiu em outubro de 2024 e vem promovendo uma reformulação gradual no Comitê Executivo, que tem sete vice-presidentes.

Advogado com experiência em grandes empresas e em mineração, Sami Arap vem atuando como assessor jurídico em Nova York nos últimos anos para empresas de infraestrutura e mineração. Ele assume em junho.

Formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Arap tem mestrado na New York University School of Law e uma especialização na Harvard Law School. Já trabalhou para Odebrecht, Enron e Brasil Telecom; foi sócio do Arap, Nishi & Uyeda Advogados; e atuou com uma série de "juniores" de mineração e recursos naturais.