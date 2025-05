Alta em NY é incapaz de animar Ibovespa após ganhos de 3,69% em abril

A expectativa de diálogo entre China e Estados Unidos no âmbito do tarifaço de Donald Trump, e o payroll que empurram para cima as bolsas internacionais, são insuficientes para influenciar o principal indicador da B3 na manhã desta sexta-feira (2). O Ibovespa cai moderadamente para a faixa dos 134 mil pontos, vindo de valorização de 3,69% em abril. Porém, a direção é envolta à instabilidade. Entre a máxima de 135.275,05 pontos (alta de 0,15%) e a mínima em 134.564,68 pontos (-0,37%), variou 711 pontos. Por volta das 11h, cedia 0,32%, aos 134.634,64 pontos.

"Foi um mês bom para o Ibovespa. Defende os 134 mil pontos, apesar de estar meio de lado. Aqui, as atenções já começam a voltar para a semana que vem, que tem a decisão do Copom", diz Rodrigo Ashikawa, economista da Principal Asset Management no Brasil.

Na semana que vem, o Comitê de Política Monetária (Copom) tende a elevar a Selic de 14,25% para 14,75%, conforme a mediana encontrada na pesquisa feita pelo Projeções Broadcast. Mas há quem aposte em alta de 0,25 ponto e há dúvidas quanto a sinais do fim do ciclo do aperto monetário.