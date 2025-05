Bolsas da Europa fecham em alta com payroll acima do previsto e sinal da China para acordo

No radar corporativo, o destaque ficou com a britânica Shell, que subiu 2% após divulgar resultados trimestrais acima do esperado. O banco NatWest também agradou, mas terminou com alta modesta de 1,30%, depois de ter subido mais de 2% durante o dia.

No front macroeconômico, a China manifestou interesse em retomar o diálogo tarifário com os EUA, mas exigiu que Washington corrija "práticas equivocadas" e elimine tarifas unilaterais. Paralelamente, a União Europeia estuda ampliar em 50 bilhões de euros as importações de produtos americanos, numa tentativa de reduzir tensões comerciais.

Já na zona do euro, a inflação ao consumidor (CPI) se manteve em 2,2% em abril, contrariando a expectativa de desaceleração para 2,1%, o que a manteria mais próxima da meta de 2% do Banco Central Europeu. Os índices de atividade industrial (PMIs) da região e da Alemanha foram revisados para cima, mas seguem abaixo da marca de 50, que indica contração do setor manufatureiro.