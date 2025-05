Bolsas de Nova York fecham em alta após dados econômicos e alívio nas tensões comerciais

No cenário corporativo, as ações da Apple caíram 4,22%, apesar de lucros e receita do iPhone superarem as expectativas. Os investidores focaram nos comentários do CEO Tim Cook, que alertou sobre um impacto de US$ 900 milhões em custos adicionais no trimestre encerrado em junho devido às tarifas.

As ações da Amazon subiram 0,18%, após terem avançado mais de 1% durante o pregão, impulsionadas pela divulgação de lucros e receita acima do esperado no primeiro trimestre. Contudo, o desempenho abaixo do previsto na área de serviços em nuvem limitou os ganhos.

A Duolingo teve alta expressiva de 21,36% e continuou sua ascensão vertiginosa, após reportar receita de US$ 230,7 milhões no primeiro trimestre, um salto de 38% em relação ao ano anterior.

A Microsoft subiu 2,40%, mantendo o movimento de alta após bons resultados trimestrais. Já a Nvidia avançou 2,26%, e a Netflix ganhou 2,28%, acumulando dez sessões consecutivas de valorização.

*Com informações da Dow Jones Newswires