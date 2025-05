Casa Branca: orçamento encerra subsídios aos fabricantes de veículos elétricos e baterias

Trump também propõe o corte de financiamento para programas de minorias, o que ele classificou como "marxismo cultural". As principais agências afetadas serão a de Desenvolvimento Internacional (USAid), Fundação Nacional da Ciência e Justiça ambiental.

Na contramão, a nota informa que o orçamento inclui um aumento de US$ 134 milhões em investimentos direcionados para fortalecer a fiscalização do comércio e proteger agressivamente a inovação americana. De acordo com a Casa Branca, a medida considera US$ 122 milhões adicionais para o Departamento de Indústria e Segurança, para "proteger a competitividade tecnológica do país e combater as ameaças da China".

"Esses novos fundos também 'abordariam' o comércio desleal e desequilibrado por meio do aumento das investigações sobre direitos antidumping e compensatórios", escreve o documento, que também destaca um possível desenvolvimento das "ferramentas analíticas necessárias para lidar com os riscos da cadeia de suprimentos e do sourcing".