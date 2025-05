Chevron supera em lucro, mas decepciona em receita do 1º trimestre

A Chevron teve lucro líquido de US$ 3,5 bilhões no primeiro trimestre de 2025, uma queda de 36% em comparação a igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 2. Com ajustes, a segunda maior petrolífera dos EUA registrou lucro por ação de US$ 2,18 entre janeiro e março, acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,16.

A receita da Chevron teve recuo anual de 2,3% no trimestre, para US$ 47,61 bilhões, abaixo do consenso da FactSet, de US$ 48,25 bilhões.

A empresa atribuiu os resultados a menor renda de afiliadas de capital upstream e downstream, margens mais baixas nas vendas de produtos refinados, oscilações desfavoráveis em itens fiscais e efeitos cambiais, e realizações mais baixas.