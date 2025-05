Criptomoedas: bitcoin sobe, caminha para marca de US$ 100 mil e mercado aposta em novo pico

O bitcoin segue em alta nesta sexta-feira, 2, impulsionado pela melhora nos mercados de risco e pela aceleração do fluxo de recursos para os fundos negociados em bolsa (ETFs) da criptomoeda.

Por volta das 15h40 (horário de Brasília), o bitcoin apresentava alta de 0,96%, cotado a US$ 97.618,99, enquanto o Ethereum avançava 0,03%, sendo negociado a US$ 1.851,46, conforme dados da Binance.

Analistas afirmam que o bitcoin está se aproximando de um ponto crítico nos US$ 100 mil, onde há grande concentração de posições vendidas. Se esse nível for superado, a criptomoeda poderia experimentar uma valorização significativa, como aconteceu quando o bitcoin saltou de US$ 76 mil para US$ 108 mil, em dezembro. "Se houver rompimento acima desse patamar, o caminho pode se abrir para uma nova alta rumo aos US$ 110 mil. No entanto, um recuo técnico não seria inesperado", disse Christopher Lewis, da FXEmpire.