EUA criam 177 mil empregos em abril

A economia dos Estados Unidos criou 177 mil empregos em abril, em termos líquidos, segundo relatório publicado nesta sexta-feira, 2, pelo Departamento do Trabalho do país. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam criação de 95 mil a 175 mil vagas, com mediana de 138 mil. O relatório, também conhecido como payroll, é a principal métrica do mercado de trabalho dos EUA.