EUA: United cancela voos para Newark, Nova Jersey, após greve de controladores de tráfego aéreo

A falta de pessoal tem causado atrasos em Newark há muito tempo. A United é responsável por cerca de 75% do tráfego aéreo do aeroporto de Nova Jersey e tem planos de lançar cinco novos voos internacionais sem escalas a partir do hub este ano. As instalações da companhia aérea no local conectam os viajantes a 76 cidades dos EUA e a 81 locais internacionais.