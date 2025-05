Jeff Bezos solicita a venda de até US$ 5 bilhões em ações da Amazon

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, vai se desfazer de até 25 milhões de ações da empresa, de acordo com um novo registro da Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês).

A Amazon disse nesta sexta-feira, em seu relatório trimestral apresentado à SEC, que seu bilionário adotou um plano de negociação "destinado a satisfazer a Regra 10b5-1(c)" no início de abril para se desfazer dessa quantidade de ações.

As 25 milhões de ações da Amazon tinham um valor de mais de US$ 4,7 bilhões na manhã de hoje. No ano passado, Bezos usou o plano 10b5-1(c) para vender 75 milhões de ações, arrecadando US$ 13,6 bilhões.