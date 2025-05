Moedas globais: dólar recua com perspectiva de novos cortes de juros nos EUA

A desvalorização do dólar ganhou força após relatório do Departamento do Comércio dos EUA mostrar queda de 0,2% nas encomendas à indústria excluindo transportes, apesar do avanço maior que o esperado no número total.

O fato de o dólar não ter se beneficiado dos dados positivos do payroll destaca a relutância dos investidores em abandonar seus vieses negativos, afirma em nota o analista Nick Rees, da Monex Europe. Segundo ele, o sentimento - e não os dados concretos - parece estar impulsionando "boa parte da narrativa pessimista" em torno da moeda americana.

Rees observa, entretanto, que o cenário pode mudar caso o presidente do Fed, Jerome Powell, contrarie as expectativas de novos cortes de juros na reunião de 7 de maio. Isso poderia oferecer "uma base mais sustentável para o dólar recuperar as perdas recentes", diz ele.

No radar, as moedas da região Ásia-Pacífico dispararam frente ao dólar na sessão de hoje, impulsionadas por sinais de possível distensão nas tensões comerciais entre Washington e Pequim.

*Com informações da Dow Jones Newswires