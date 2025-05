Petróleo fecha em queda em meio a temores sobre possível aumento da oferta pela Opep+

"Esperamos resistência por parte dos países membros da Opep+ à aparente proposta de aumento de produção, o que deixa os preços do petróleo em suspenso", afirmam em nota os analistas do Citi.

De acordo com o banco, o Brent poderia se manter perto dos US$ 60 com uma aceleração adicional da produção de até 500 mil barris por dia, enquanto aumentos maiores ou o eventual fim das sanções ao Irã poderiam fazer o preço cair para cerca de US$ 50. O "cenário otimista" do Citi para o Brent envolve a ausência de novos aumentos de produção, além de uma aplicação mais rigorosa das sanções ao petróleo iraniano.

Na quinta-feira, o presidente americano, Donald Trump, ameaçou cortar o acesso ao mercado americano de compradores de petróleo do Irã, uma advertência que mira Pequim, além do programa nuclear de Teerã. A China é o maior comprador remanescente de petróleo e derivados do Irã.

Embora a notícia de que a China possa retomar as negociações comerciais com os EUA tenha trazido algum otimismo, ela não foi suficiente para neutralizar o sentimento negativo no mercado de petróleo.

*Com informações da Dow Jones Newswires