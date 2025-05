Prio compra participação da Equinor nos campos de Peregrino e Pitangola por US$ 3,350 bilhões

As aquisições estão sujeitas às condições precedentes usuais para este tipo de operação, como aprovação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O valor da operação de 40% será dividida entre US$ 2,233 bilhões para os 40% e operação, e earn-out de US$ 166 milhões contingente à conclusão da operação de 20%. A operação de 20% terá um valor de US$ 951 milhões. Os pagamentos devidos na conclusão das aquisições estarão sujeitos aos ajustes até o fechamento da transação.

A companhia espera que as operações sejam concluídas entre o final de 2025 e meados de 2026. "Todos os valores serão pagos utilizando os recursos já disponíveis em conta corrente da Prio, somados à geração de caixa da companhia até o closing da operação e um aumento temporário do nível de alavancagem para aproximadamente 2 vezes a dívida líquida/Ebitda que permanecerá dentro de faixas saudáveis e conservadoras", diz a empresa.

A Prio foi assessorada pelo banco Jefferies, e pelos escritórios de advocacia Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown no Brasil e Mayer Brown International LLP no Reino Unido.