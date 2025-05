Republicanos contam com plano tributário de Trump para impulsionar economia sob tarifas

Com cerca de US$ 4 trilhões ao longo de uma década, a prorrogação do corte de impostos compõe de longe a maior parte da legislação que os republicanos estão tentando concluir até 4 de julho. Há uma assimetria estranha. Para os republicanos, o fracasso total significaria um aumento de impostos calamitoso e inaceitável sobre mais de 60% das família, o que desaceleraria o crescimento econômico. O sucesso da política tributária do Partido Republicano é importante, mas pode ser bem menos perceptível. Isso manteria em grande parte o status quo já incorporado às premissas de muitos investidores e empresas.