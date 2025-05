Stephen Miran: Ficaria surpreso se tarifas ficassem iguais nas próximas semanas com a China

O principal assessor econômico de Donald Trump, Stephen Miran, afirmou nesta sexta-feira, 2, que espera que o presidente dos EUA chegue a um novo acordo comercial com a China, mas reiterou que não está participando das negociações. "Ficaria surpreso se tarifas ficassem iguais nas próximas semanas", disse ele em entrevista à Bloomberg.

Segundo Miran, o relatório de empregos (payroll) de abril mostrou que os "dados concretos" continuam corretos e ressalta que o indicador foi divulgado depois que Trump impôs tarifas abrangentes.

"Pode haver volatilidade, mas não será nada permanente. Os dados do PIB mostraram que o investimento subiu 22% no primeiro trimestre. Um aumento do investimento não é o que as empresas fazem quando estão preocupadas", comentou ele.