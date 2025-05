Taxas de juros sobem com foco em reuniões de política monetária do Brasil e dos EUA

As taxas de juros negociadas no mercado futuro sustentaram sinal de alta desde o início dos negócios desta primeira sessão de maio, na contramão da baixa do dólar, e em um ambiente de liquidez reduzida, devido ao feriado de ontem. A agenda do dia foi escassa e teve como destaque a divulgação do relatório de empregos dos Estados Unidos, pela manhã.

Na avaliação da economista-chefe da Mirae, Marianna Costa, o ambiente no mercado foi de expectativa pela decisão de política monetária do Banco Central, com dúvidas quanto ao número remanescente de elevações da taxa Selic e em qual magnitude. "A percepção hoje é de que o Banco Central pode ser um pouco mais conservador, levando em conta o cenário inflacionário resiliente e as expectativas de inflação ainda muito desancoradas, com atividade econômica ainda forte, com sinais ainda incipientes de desaceleração", afirma a economista.

Do lado dos Estados Unidos, o dia foi de avanço dos retornos dos Treasuries, com os investidores ainda analisando os dados do relatório de empregos, conhecido como "Payroll". O documento mostrou criação de vagas em abril bem acima do esperado, embora a taxa de desemprego tenha ficado estável e o rendimento médio do trabalhador tenha subido menos que o esperado. Marianna afirma que o dado de hoje contrariou indicadores mais fracos divulgados nos últimos dias, como o Produto Interno Bruto (PIB) americano, o que favorece um ajuste das taxas por lá. "Os dois cenários Brasil e EUA apontam para juros mais elevados por um tempo maior", afirma.