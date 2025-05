TBG desenvolve projeto para transporte de biometano no eixo do Gasbol

A Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) estruturou projeto replicável de engenharia focado no transporte de biometano em áreas contíguas do seu trecho no gasoduto Bolívia-Brasil, o Gasbol, a fim de viabilizar a adição obrigatória do produto no gás natural, que começa com porcentual de 1% já em 2026. Esse mandato pode chegar a até 10% nos anos seguintes, conforme decisões do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). A obrigação é válida para produtores e importadores de gás, que também podem adquirir créditos de garantia de origem (CGOBs) para cumpri-la.

Segundo a TBG, em função da chamada para aquisição da Petrobras, produtores entraram em contato com a empresa buscando informações sobre o projeto. "Foram mapeadas usinas produtoras de biometano nos cinco Estados do traçado do Gasbol, com ênfase em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. O volume potencial é de aproximadamente 3 milhões de metros cúbicos por dia", informou em nota.

Esse potencial de biometano a ser transportado pela TBG se deve à concentração de usinas sucroalcooleiras no centro-sul do País, além de outros produtores na margem da malha. "O projeto prevê a possibilidade de construção da instalação com capacidade faseada, seja por recebimento de biometano através de duto dedicado ou por modal rodoviário - caminhões de GNC e GNL. O tamanho do projeto irá depender da demanda de mercado, de análises internas da TBG e da interlocução com o órgão regulador", continuou a transportadora.