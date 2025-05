Trump baixa decreto para tirar financiamento das emissoras públicas PBS e NPR

No entanto, a Corporation for Public Broadcasting afirmou nesta sexta-feira, 2, que não está sujeita à autoridade do presidente. "O Congresso autorizou e financiou diretamente à CPB para ser uma corporação privada sem fins lucrativos, totalmente independente do governo federal", afirmou, acrescentando que o Congresso "proibiu expressamente" agências ou funcionários federais de controlar a corporação ou suas beneficiárias quando a criou, em 1967.

A CPB deverá receber US$ 535 milhões por ano para financiar cada um dos próximos dois anos fiscais. A CPB afirmou que mais de 70% de sua verba anual vai diretamente para mais de 1.500 emissoras públicas de televisão e rádio.