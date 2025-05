Apple e outras grandes de tecnologia requerem mais capital hoje do que antes, diz Warren Buffet

O megainvestidor Warren Buffet considera que as empresas apelidadas de "Sete Magníficas" - Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla - exigem mais capital para funcionar hoje do que há alguns anos, e reiterou que a Berkshire Hathaway busca companhias com alto retorno e baixa necessidade de capital.

"Certamente há mais intensidade de capital nas Sete Magníficas agora do que há alguns anos", disse ele a acionistas. O comentário veio em resposta a questionamentos sobre declarações dadas por Buffet na década passada, sobre a baixa necessidade de capital da Apple - empresa na qual a Berkshire Hathaway, empresa do megainvestidor, possui participação.

Ele pontuou, no entanto, que "a Apple basicamente não precisou de nenhum capital por anos e recomprou ações". Também disse que a fatia na companhia ajuda em outras operações da Berkshire - como no setor de seguros, em que as ações da Apple podem ser usadas como garantia para rodar o negócio.