Greg Abel, escolhido para suceder Buffett, supervisiona empresas da Berkshire há 7 anos

O discreto executivo canadense Greg Abel, que foi promovido por Warren Buffett para ocupar o cargo de CEO da Berkshire Hathaway no fim deste ano, esteve nos últimos sete anos supervisionando a ferrovia BNSF, as fabricantes de doces Sees Candies e Dairy Queen, além de dezenas de outras empresas de manufatura e varejo que Buffett adquiriu ao longo dos anos.

Abel cresceu no Canadá como jogador de hóquei e aprendeu o valor do trabalho árduo ao resgatar garrafas descartadas e trabalhar para uma pequena empresa enchendo extintores de incêndio. Agora, ele está no topo da cadeia alimentar do mundo dos investimentos.

A Berkshire já havia confirmado Abel como sucessor de Buffett em 2021, depois que o ex-vice-presidente Charlie Munger deixou escapar a informação na reunião anual. Desde então, Abel permaneceu em grande parte na sombra de Buffett, embora os acionistas tenham tido a chance de conhecê-lo um pouco quando ele apareceu ao lado de Buffett nas reuniões anuais e em entrevistas.