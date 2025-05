Opep+ decide acelerar aumento na produção de petróleo pelo 2º mês consecutivo

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) anunciou neste sábado que pretende acelerar novamente o ritmo de aumento na produção de petróleo do cartel. Em junho, o grupo produzirá 411 mil barris por dia acima dos níveis observados em maio, quando já havia feito um ajuste semelhante.

No fim do ano passado, a Opep+ havia decidido aumentar a produção de petróleo em 2,2 milhões de barris por dia a partir de abril de 2025, num cronograma que terminaria no último trimestre de 2026.

No plano original, os países do grupo deveriam produzir no mês que vem 30,289 milhões de barris por dia. Com as revisões feitas até agora, a meta para o volume de produção chegará a 31,375 milhões de barris por dia - nível que, no cronograma inicialmente divulgado, só deveria ser atingido em outubro.