À TV americana, Trump descarta demissão de Powell e cobra corte de juros pelo Fed

Na entrevista, Trump também comentou que outros países mantêm taxas de juros mais baixas, o que, segundo ele, coloca os Estados Unidos em desvantagem competitiva. "Estamos pagando muito mais do que outros países. Eles emprestam dinheiro a taxas muito mais baixas", declarou.

Quando questionado sobre a volatilidade no mercado financeiro após seus anúncios recentes sobre política comercial e críticas ao Fed, Trump disse: "Ultimamente, eu me responsabilizo por tudo. Mas só estive aqui por pouco mais de três meses". Ele acrescentou que o mercado de ações teve vários dias consecutivos de alta recentemente, apesar das preocupações iniciais com suas medidas.

O presidente americano também comentou que a política monetária atual prejudica o crescimento econômico dos EUA em comparação com outras economias. "Veja o que a China faz. Veja o que a Europa está fazendo com as taxas. Estamos em desvantagem", afirmou. Trump nomeou Powell para a presidência do Fed em 2018, durante seu primeiro mandato. O banqueiro foi reconduzido ao cargo pelo ex-presidente Joe Biden em 2022, para um segundo mandato que se estende até 2026.