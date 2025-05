Haddad começa viagem na Califórnia e se reúne com gigantes de tecnologia

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, começa neste domingo, 4, uma viagem por Los Angeles e São Francisco que inclui reuniões com as três maiores empresas de tecnologia do mundo, Nvidia, Google e Amazon.

Nas reuniões com essas empresas, o ministro vai apresentar o novo plano do governo para estimular investimentos em data centers no Brasil, área que tem ganhando relevância no mundo com o avanço da inteligência artificial, com vários países disputando esses projetos bilionários. Na semana passada, a chinesa TikTok anunciou a construção de um centro de dados na Finlândia com investimentos de US$ 1,14 bilhão.

O ministro chegou em Los Angeles no sábado, mas seu primeiro compromisso oficial é na noite deste domingo, onde participa de um jantar oferecido pelo Milken Institute, um 'think tank' com sede em Santa Mônica focado em discutir a economia mundial e que realiza nesta semana sua conferência anual. O encontro terá a presença do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, que abre a conferência nesta segunda-feira e a ex-primeira-dama Jill Biden, além da diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.