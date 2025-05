Portfólio 'Frankenstein' confunde cliente e desalinha objetivos, apontam especialistas

Um emaranhado de ativos pode ser contraproducente por potencialmente acarretar em custos elevados, além de aumentar a chance de que o portfólio fique em desalinho em relação aos objetivos do investidor. Para os profissionais, ainda pode ser uma armadilha: tornar difícil explicar para o cliente tudo que está na cesta de investimentos.

Assis enxerga uma tendência: o aumento desta complexidade, já que o número de produtos de investimentos vai continuar crescendo. E isto em si não é negativo, ele avalia, desde que as explicações para os investidores sejam mais simplificadas. "Acho que o contato com o cliente no futuro vai ser muito mais de você contar uma história sobre o que está acontecendo e como as alocações dele foram influenciadas, em vez de você falar que no produto A aconteceu isso, no produto B aconteceu aquilo."

Bruno Ballista, sócio e líder da área de assessoria e relacionamento com clientes da XP, considera que há uma necessidade por parte dos profissionais do mercado financeiro em demonstrar seu conhecimento e valor por meio da complexidade das carteiras que gerenciam. "Existe o assessor-gestor, que quer fazer o asset allocation e acaba trazendo mais complexidade do que o cliente precisa", diz.

Essa tendência, somada ao desejo de alguns clientes de tentar o 'market timing' - a prática de tentar prever os movimentos do mercado para comprar ou vender ativos no momento ideal - pode transformar a carteira de investimentos em um verdadeiro "Frankenstein", avalia Ballista.

Estas movimentações muitas vezes levam a uma desconexão da carteira daquilo que era o planejamento financeiro original do investidor. O sócio da XP aponta que ferramentas de planejamento financeiro têm uma função importante aqui: de dar visibilidade ao investidor de que o plano de longo prazo está em andamento.