Bolsas da Europa fecham sem direção única com foco em balanços e decisões de juros

As bolsas europeias encerraram o pregão desta segunda-feira, 5, sem direção única, em meio à cautela dos investidores antes das decisões de política monetária na Europa e nos Estados Unidos nesta semana, além da expectativa pelos balanços corporativos previstos para os próximos dias.

O DAX, em Frankfurt, subiu 1,12%, aos 23.344,54 pontos. Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,39%, para 38.475,55 pontos. O PSI 20, da bolsa de Lisboa, avançou 0,49%, aos 6.999,68 pontos. O Ibex 35, de Madri avançou 0,53%, aos 13.518,00 pontos. Em Paris, o CAC 40 destoou do tom positivo e recuou 0,55%, aos 7.727,93 pontos, pressionado pelo desempenho fraco da ação da Kering (-2,5%). O mercado acionário de Londres ficou fechado devido ao feriado nacional. Os dados são preliminares.

Entre os destaques corporativos, o austríaco Erste Group disparou 8,7% após anunciar a aquisição de ativos do Santander na Polônia, por US$ 7,9 bilhões. Já as ações da operadora francesa de satélites Eutelsat avançaram 12,5% após a nomeação de Jean-François Fallacher, ex-executivo da Orange, como novo CEO da companhia.