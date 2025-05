BW Energy vai investir US$ 1,5 bi para desenvolver campo de Maromba, na bacia de Campos

A BW Energy bateu o martelo final para investir no desenvolvimento do campo de Maromba, na bacia de Campos, com objetivo de recuperar 500 milhões de barris de petróleo. Segundo a companhia, o primeiro petróleo deverá ser extraído no final de 2027, com uma produção prevista de 60.000 barris por dia. A previsão é de um investimento de cerca de US$ 1,5 bilhão, sendo US$ 1,2 bilhão para o desenvolvimento inicial e mais US$ 300 milhões para a campanha de perfuração.

"Uma segunda campanha de perfuração de seis poços aproveitará plenamente a infraestrutura de campo estabelecida e permitirá avaliar e testar outros horizontes do reservatório", informou a BW em nota nesta segunda-feira, 5. "Os trabalhos de renovação e prolongamento da vida útil do (FPSO) BW Maromba já estão em curso no estaleiro da Cosco, na China", acrescentou.

De acordo com a companhia, Maromba vai permitir à BW Energy apresentar um crescimento de produção orgânica líder na indústria, e posicionar a empresa para mais desenvolvimentos de baixo custo e de potenciais conhecidos.