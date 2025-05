Com pressão em Petrobras, Ibovespa cai 1,22%, abaixo de 133,5 mil pontos

No lado oposto do Ibovespa, Magazine Luiza (-5,04%), BRF (-4,54%) e Raízen (-4,32%). Entre as blue chips, o dia foi majoritariamente negativo, com destaque para Petrobras (ON -2,81%, PN -3,73%, esta na mínima da sessão no fechamento, a R$ 29,66), em dia de queda superior a 1,5% para o petróleo e de anúncio, pela empresa, de redução no preço do diesel nas refinarias.

Sem a referência de preço do minério na sessão - por conta de feriado na China, sem negócios em Dalian -, Vale ON subiu 0,30% e, entre os grandes bancos, apenas BB ON se desgarrou, em alta de 0,76% - destaque para perda de 1,78% em Itaú PN.

"Em dia de alta para o dólar, a queda do petróleo foi o determinante do dia, com Petrobras sendo afetada também pela redução de 4,6% no preço do diesel para as distribuidoras, afetando ainda outros nomes do setor. Disparidade de preço em relação ao global era de 9%, mas, querendo ou não, tem efeito sobre as receitas da companhia", diz Gustavo Trotta, especialista da Valor Investimentos.

"Início de semana foi pautado por aversão a risco, com abertura também na curva de juros doméstica e o dólar em alta. Lá fora, destaque foi a queda do petróleo, com o anúncio do aumento de produção da Opep+, em mais de 400 mil barris/dia a partir de junho, o que pegou o mercado de surpresa, pressionando o Brent abaixo de US$ 60 no pior momento da sessão", diz Rodrigo Alvarenga, sócio da One Investimentos. Entre as empresas do setor de energia, destaque também para a queda de 4,28% em Brava.

"Após a definição do aumento da produção de petróleo, o Brent ficou abaixo de US$ 60 por barril, algo que não acontecia desde abril de 2021", diz João Paulo Fonseca, head de renda variável da HCI Advisors. Como fator negativo para o desempenho do Ibovespa, ele cita também a queda de empresas do setor frigorífico, como BRF, mesmo em dia de alta para o dólar - o que, em tese, tende a favorecer o desempenho de ações de empresas exportadoras.

"O setor foi afetado hoje pelo surto de gripe aviária nos EUA, que eleva receios quanto a restrições para exportações feitas pelos frigoríficos", acrescenta Fonseca.