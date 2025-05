Confiança Empresarial cai 0,1 ponto em abril, para 94,1 pontos, afirma FGV

O Índice de Situação Atual Empresarial (ISA-E) caiu 0,3 ponto em abril ante março, para 96,2 pontos.

"O resultado reverte integralmente a alta de março e sugere uma estabilização em torno dos 96 pontos, patamar inferior ao observado na média do segundo semestre do ano passado, quando o índice esteve mais próximo do nível neutro dos 100 pontos", observou a FGV.

O Índice de Expectativas (IE-E) teve alta de 0,1 ponto, para 92,1 pontos, interrompendo uma sequência de cinco meses de recuos seguidos.

Quanto à situação atual, o componente que mede a demanda no momento presente diminuiu 0,6 ponto, para 96,8 pontos, enquanto o item que avalia a satisfação com a situação atual dos negócios manteve-se estável aos 95,6 pontos.

Entre as expectativas, a demanda prevista para os próximos três meses subiu 0,4 ponto, para 92,0 pontos, impulsionada por avaliações positivas no comércio. O componente que mede as expectativas para a evolução dos negócios seis meses à frente caiu 0,2 ponto, para 92,3 pontos, terceiro recuo consecutivo.

A coleta do Índice de Confiança Empresarial reuniu informações de empresas dos quatro setores entre os dias 1º e 24 de abril.