Ford tem tombo no lucro e suspende projeção por efeito potencial de US$ 1,5 bi com tarifa

A Ford registrou um lucro líquido de US$ 471 milhões no primeiro trimestre de 2025, uma queda acentuada de cerca de 64% em relação aos US$ 1,3 bilhão reportado no mesmo período do ano anterior.

A receita também encolheu, passando de US$ 42,8 bilhões para US$ 40,7 bilhões, refletindo uma retração de 7% nas entregas no atacado, totalizando 971 mil unidades. A companhia atribuiu a queda à produção mais lenta de alguns modelos.

O lucro ajustado antes de impostos caiu de US$ 2,8 bilhões para US$ 1 bilhão, ainda assim bem acima das expectativas de Wall Street e da própria projeção da montadora feita em fevereiro, quando esperava um resultado próximo de zero.