Globalização como conhecemos mudou por ora, diz presidente do Banco Mundial

O presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, afirmou que o momento atual em que os Estados Unidos impõem tarifas a produtos importados pelo país oferece uma oportunidade para os parceiros comerciais.

"Modelo de globalização como conhecemos hoje está mudando por ora", afirmou o dirigente durante sua participação em painel da Conferência Global 2025 do Milken Institute, nesta segunda-feira, em Los Angeles.

O modelo de globalização em que você compra uma camiseta na Carolina do Norte barata que é fabricada no Vietnã, contando com arbitragem do valor da mão de obra e de logística, está sendo alterado. "O problema é que o indivíduo nos EUA não está mais interessado nesse modelo, pois não tem mais emprego", observou.