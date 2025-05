Mattel diz que vai reduzir produção na China e retira guidance para 2025; ação cai

A divulgação foi feita no momento em que a fabricante de brinquedos registrou vendas mais altas no primeiro trimestre, embora seu prejuízo líquido tenha aumentado.

A empresa apresentou um prejuízo de US$ 40,3 milhões, ou US$ 0,12 por ação, em comparação com um prejuízo de US$ 28,3 milhões, ou US$ 0,08 por ação, um ano antes.

A receita aumentou 2,1% para US$ 826,6 milhões, superando as projeções dos analistas de US$ 786 milhões. As despesas de vendas e administrativas aumentaram para US$ 390,9 milhões, ante US$ 352,9 milhões no ano anterior.

Às 18h35 (de Brasília) as ações da Mattel caíam 1,85% no after hours de Nova York.