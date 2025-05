Petrobras anuncia nova redução de 4,6% no preço do diesel nas refinarias

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 5, que reduziu em 4,6% o preço do diesel no mercado brasileiro, o que equivale a R$ 0,16, com o litro do produto passando a custar R$ 3,27 nas refinarias da estatal a partir da terça-feira, 6. O reajuste segue outras duas reduções recentes, de 3,3% em 18 de abril e também de 4,6% em 1º de abril.

A queda acompanha o movimento do petróleo, que nesta segunda-feira perdeu o patamar de US$ 60 o barril, devido a incertezas na economia trazidas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pela expectativa com o aumento da oferta de petróleo no mercado pela Organização Países dos Exportadores de Petróleo e aliados (Opep +)

Segundo a Petrobras, considerando a mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel para composição do diesel B vendido nos postos, a parcela da estatal no preço ao consumidor passará a ser de R$ 2,81/litro, uma redução de R$ 0,14 a cada litro de diesel B.