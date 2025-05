Petróleo fecha em queda após Opep+ decidir acelerar ritmo de produção em junho

Os contratos futuros de petróleo fecharam a segunda-feira, 5, em queda, após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) confirmar, no fim de semana, que acelerará o ritmo de produção em junho, adicionando 411 mil barris por dia aos níveis observados em maio.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para junho caiu 1,99% (US$ 1,16), fechando a US$ 57,13 o barril.

O Brent para julho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 1,73% (US$ 1,06), para US$ 60,23 o barril.