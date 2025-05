Quedas em NY e do petróleo derrubam o Ibovespa em semana de decisões sobre juros

A desvalorização do petróleo e dos índices de ações norte-americanos influencia negativamente o Ibovespa na primeira hora da sessão desta segunda-feira, 5, de agenda moderada. A safra semanal de divulgações de indicadores ganhará força nos próximos dias, quando sairão índices de gerente de compras (PMIs, na sigla em inglês) mundiais e Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de abril, além de decisões sobre juros no Brasil, nos Estados Unidos e na Inglaterra.

Aqui no Brasil, os resultados trimestrais do Banco do Brasil, Bradesco e Itaú Unibanco também ficam no foco. Na sexta-feira, o principal indicador da B3 fechou com alta de 0,05%, aos 135.133,88 pontos, e subiu 0,29% na semana.

"A semana será marcada por uma agenda carregada, com diversos balanços de empresas relevantes no índice, como Itaú e Bradesco, além da divulgação do IPCA no Brasil e da decisão de política monetária tanto no Brasil quanto nos EUA. Esses dados devem ser acompanhados de perto pelos investidores, pois serão fatores importantes para direcionar o índice nos próximos dias", diz avalia Bruna Sene, analista de renda variável da Rico.