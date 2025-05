Real sobe com dólar fraco de olho em tarifas de Trump e Haddad antes de BCs

Após breve alta na abertura, o dólar no mercado à vista recua na manhã desta segunda-feira, 5, acompanhando a desvalorização da divisa americana ante outras moedas principais e várias emergentes ligadas a commodities. Investidores globais dão continuidade à rotação de ativos em detrimento do dólar, após nova ameaça do presidente Donald Trump, de impor tarifa de 100% a filmes importados de outros países. Há também um compasso de espera pelas decisões de juros do Copom e do Federal Reserve, na quarta-feira, e pelo IPCA de abril, na sexta.

Na sexta-feira, 2, o dólar caiu em relação à maioria das moedas, inclusive na comparação com o real, a R$ 5,6549, após a China sinalizar disposição para negociar tarifas com os EUA e do payroll americano acima das previsões, embora insuficiente para dissipar temores de uma desaceleração iminente no mercado de trabalho americano.

Além de monitorar o Boletim Focus, o mercado local deve acompanhar os compromissos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em seu segundo dia na Califórnia (EUA). Haddad visita hoje a Nvidia e fala duas vezes em conferência. No domingo, 4, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, demonstrou "abertura importante" ao diálogo sobre as tarifas comerciais de Donald Trump, afirmou o ministro ao Broadcast após se reunir com o secretário.