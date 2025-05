Santander anuncia venda de ativos na Polônia ao austríaco Erste Group por US$ 7,9 bi

Por volta das 10h15 (de Brasília), as ações do Erste chegaram a saltar 7,6% nas negociações na Europa, enquanto o Santander avançava 0,40%. Já o Santander Bank Polska, que é listado separadamente, amargava queda de 6,5%.

Segundo o Erste, com a aquisição, o grupo alcançará 18 milhões de clientes fora da Áustria e aumentará seu público potencial para cerca de 78 milhões de pessoas. A transação proposta aumentará o lucro por ação do Erste Group em mais de 20% e o retorno sobre patrimônio tangível para 19% em 2026, em comparação com o consenso de mercado atual de 15%, informou o banco.

O Santander Bank Polska deverá ter mais de 37 bilhões de euros em empréstimos líquidos, mais de 50 bilhões de euros em depósitos de clientes, cerca de 67 bilhões de euros em ativos e lucro líquido de 1,7 bilhão de euros após a transação, de acordo com o Erste Group. Fonte: Dow Jones Newswires.