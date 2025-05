Skype, que apresentou a videochamada para muitos, foi aposentado pela Microsoft

Segundo a Microsoft, usuários do Skype serão automaticamente transferidos para o Microsoft Teams, plataforma que a gigante tenta popularizar a todo custo, apesar das inúmeras reclamações sobre o seu funcionamento. O mesmo login do Skype passará a valer para o Teams, junto com a migração das informações arquivadas na plataforma descontinuada.

Para aqueles que preferirem não mudar para o Teams, a empresa anunciou que armazenará as informações do Skype até janeiro de 2026, dando tempo para que os usuários possam transferir seus dados manualmente para outro serviço ou dispositivo. Após esse prazo, os dados armazenados no Skype serão excluídos pela Microsoft.

De acordo com a Microsoft, a nova versão do Teams será duas vezes mais rápida e ocupará cerca de metade do espaço de disco que o Skype utilizava para operar.

Apesar da aposentadoria do Skype, o Skype for Business, um serviço separado voltado para o mercado corporativo, continuará funcionando normalmente.

Relembre as origens da plataforma

O Skype foi criado em 2003 por Niklas Zennström e Janus Friis, em Talin, na Estônia. Inicialmente, a plataforma era uma forma de driblar as cobranças das empresas telefônicas, já que, com o pagamento de uma taxa, permitia ligar para um número usando a conta online.