Superintendência do Cade aprova aquisição da DM Sociedade de Crédito Direto pela Dock

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição da DM Sociedade de Crédito Direto pela Dock Instituição de Pagamento. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

"Para a Dock, a operação representa uma oportunidade de entrar no mercado de SCD, diversificando a gama de serviços financeiros ofertados aos seus clientes, podendo a Dock, mediante aquisição da empresa-alvo, atuar na concessão de empréstimos e análise de crédito. Para os vendedores, a operação proporcionará a capitalização necessária, permitindo que se concentrem nas atividades principais das empresas operacionais do Grupo DM. Em especial, na DM Financeira, que possui atividade de crédito, financiamento e investimento, autorizada pelo Banco Central do Brasil, a qual proporciona maior eficiência operacional para as atividades financeiras ofertadas pelo Grupo DM", afirmaram as empresas no processo.