Taxas de juros rondam estabilidade, mas yields de Treasuries trazem viés de alta

Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta segunda-feira, 5, com viés de alta diante do avanço dos retornos dos Treasuries longos, mas o movimento é contido pela queda do dólar ante o real. Os juros curtos operam estáveis, em semana de decisões sobre juros no Brasil e nos Estados Unidos, na quarta-feira, dia 7.

Às 9h45, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 marcava 14,685%, de 14,684% no ajuste de sexta-feira (2). O DI para janeiro de 2027 estava em 13,975%, de 13,958%, e o para janeiro de 2029 subia para 13,630%, de 13,592% no ajuste anterior. O rendimento da T-note de 10 anos subia para 4,324% (de 4,305%), enquanto o T-Bond de 30 anos subia para 4,819% (de 4,784%).