Taxas de juros sobem, seguindo rendimento de Treasuries e por desconforto parafiscal

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços dos EUA medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) avançou de 50,8 em março para 51,6 em abril, contrariando a expectativa de analistas consultados pela FactSet de recuo do índice a 50,2. Além disso, o PMI de serviços medido pela S&P Global caiu a 50,8, acima da previsão de 50,6 também de analistas da FactSet.

O vértice mais curto da curva de juros também sobe, mas em menor grau. Na avaliação de Borsoi, a guinada ocorre pela valorização do dólar contra divisas emergentes por conta da queda do dólar, após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep+) decidir acelerar o ritmo de produção em junho. Contudo, como contraponto existe o fato de que a Petrobras reduziu o preço do diesel em 4,6% (R$ 0,16) a partir da terça. "Corte no diesel alivia a inflação, a ponta curta dos juros, mas não a ponto de romper com a alta influenciada pelo dólar", comenta.

No fim da tarde, os juros renovaram máxima após reportagem de O Globo informar que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne com presidentes da Caixa e do Banco do Brasil para tentar criar uma linha de crédito a entregadores de aplicativo. Borsoi avalia que o mercado passou a cobrar ainda mais prêmio, porque seria uma medida parafiscal contrária à política monetária restritiva. "O BC sobe juros para bancos oferecerem menos crédito. Quando o governo tenta novas linhas de crédito, acaba restringindo este efeito", comenta.